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5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:45 ص
5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
كتب محمد السيد

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الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة، تتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل فى شئونها.

وحدد القانون رقم 178 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام، 5 أهداف للهيئة فى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى:

1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد.

2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى.

3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

4- حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

5- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التي يضعها المجلس الأعلى.


الهيئة الوطنية للاعلام

حسين زين

الوطنية للاعلام

المؤسسات الاعلامية

اخبار

اليوم السابع بلس

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