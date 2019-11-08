سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

39 حالة وفاة و2051 إصابة بسبب التدخين الإلكترونى بالولايات المتحدة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:56 ص
39 حالة وفاة و2051 إصابة بسبب التدخين الإلكترونى بالولايات المتحدة سجائر إلكترونية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون بقطاع الصحة فى الولايات المتحدة، إن هناك 2051 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة وحالتى وفاة جديدتين نتيجة مرض غامض بالجهاز التنفسى مرتبط بالتدخين الإلكترونى، مما يرفع عدد الوفيات إلى 39 حالة.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1888 إصابة و37 وفاة نتيجة هذا المرض.

وحتى 5 من نوفمبر تشرين الثاني تأكدت وفاة 39 شخصا نتيجة المرض المرتبط بالتدخين الإلكتروني في 34 ولاية ومقاطعة كولومبيا.

ولم يربط المحققون هذه الحالات بأي منتج أو مكون معين، لكنهم أشاروا إلى زيوت في أجهزة التدخين الإلكتروني تحوي مادة تي.إتش.سي، وهي المادة ذات التأثير النفسي في الماريجوانا، كعامل ينطوي على خطورة.  


سجائر الكترونيه

تدخين الكترونى

اخبار الصحه

امريكا

وفاه مدخن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة