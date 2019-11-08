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10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:05 ص
10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب الخط الأول للمترو
كتب رضا حبيشى

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بعد إعلان وزارة النقل موافقة القيادة السياسية على تحويل خط سكة الحديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو مكهرب، يقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن المشروع ومساره ومحطاته وموعد بدء تنفيذه.

1ـ الهدف من المشروع تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية ضمن خطة تنظيم النقل الجماعى بالمحافظة.

2ـ تنفيذ المشروع سيكون سطحيا باستثناء مسافة 6 كيلو مترات ستسير عبر كوبرى علوى.

3ـ مسار المشروع سيكون منعزلاً تمامًا عن التقاطعات المرورية.

4ـ المشروع سيمتد بطول 22 كم.

5ـ المشروع سيشمل 18 محطة.

6ـ المشروع يشمل تحديث إشارات خط أبو قير بالكامل وكهربتها وتجديد نظم الاتصالات والتحكم والقضبان.

7ـ خط أبو قير بعد تطويره سيكون مماثلاً للخط الأول للمترو فى القاهرة الكبرى وسيكون بمثابة أول خط للمترو فى الإسكندرية.

8ـ تكلفة المشروع التقديرية تصل إلى 1.5 مليار دولار تشمل قيمة القطارات الجديدة المكيفة التى سيجرى شراؤها للعمل خلال هذا المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.

9ـ السرعة التصميمية للقطارات خلال هذا الخط بعد تطويره ستكون 120 كم/ س.

10ـ البدء فى تنفيذ المشروع مرتبط بتوافر التمويل المطلوب.


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خط سكة حديد ابو قير

تحويل خط سكة حديد ابو قير لمترو

الاسكندرية

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سكة حديد أبو قير

اليوم السابع بلس

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