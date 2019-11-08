‎وزيرة الهجرة تطلق منحة "هشام عاشور" لتدريب أطباء فى ألمانيا

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هشام عاشور أستاذ أمراض النساء والتوليد ومدير عام مستشفى بيتانين إيسارلون بألمانيا، بحضور الدكتور هانى الناظر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، وعدد من الأطباء المصريين الذين وقع عليهم اختيار الخبير المصرى لتلقى التدريب فى ألمانيا، ممن تقدموا لإعلان مؤسسة مصر تستطيع بتوفير منح تدريبية للأطباء المصريين فى الخارج.

‎فى بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بالحاضرين، مشيرة إلى أن ما يحدث هو تجسيد لما تنشده وزارة الهجرة وأنشأت من أجله مؤسسة مصر تستطيع، متمثلا فى الاستفادة من العقول والخبرات المصرية بالخارج، فى ضوء استراتيجية الوزارة القائمة على التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج لإشراكهم فى عملية التنمية الجارية على أرض الوطن سواء على مستوى دعم المشروعات أو تأهيل الكوادر البشرية المصرية.

‎وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المنحة التى يقدمها الدكتور هشام عاشور تعتمد على تدريب كل طبيب لمدة شهرين فى مستشفى بيتانين إيسارلون بألمانيا، مشيدة كذلك بتمثيل الأطباء الحاصلين على المنحة لمختلف المحافظات ومختلف المستشفيات.

‎ومن جانبه، قال الدكتور هانى الناظر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، إنه سعيد بهذه المنحة المقدمة من الدكتور هشام عاشور لما لها من أهمية فى تطوير العنصر البشرى فى مجال الطب مما سيعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطن المصرى عقب عودتهم وتطبيق ما اكتسبوه من خلال هذه المنحة.

‎وأثنى الناظر على التنوع الموجود من خلال المستشفيات التى ينتمى إليها الحاصلين على المنحة، حيث إن هناك منهم من يتبع وزارة الصحة والتأمين الصحى وهناك من يتبع المستشفيات الجامعية.

‎من جانبه، أوضح الدكتور هشام عاشور، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومدير عام مستشفى بيتانين إيسارلون بألمانيا، أنه من وضع المعايير التى تم الاختيار من خلالها، مشيرًا إلى أنه قام بتلقى طلبات المتقدمين للحصول على المنحة من المؤسسة، وقد تم اختيارهم بعد دراسة، وكان من ضمن الشروط حصولهم على درجة الماجستير على الأقل حتى يكونوا على دراية بما سيشاهدونه من عمليات خلال فترة المنحة، على العكس من حديثى التخرج.

‎وأضاف الدكتور هشام عاشور أن مدة المنحة ستكون شهرين لكل طبيب، وستبدأ اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، وخلال التدريب سيتم الاطلاع على النظام الطبى والإدارى الدقيق والصارم فى المستشفيات الألمانية والأساليب الحديثة التى يعمل بها الأطباء الألمان، ومتابعة التكنولوجيا الحديثة التى يتم العمل بها خلال العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن الصلة بهولاء المتدربين لن تنقطع عقب انتهاء فترة التدريب، مؤكدًا أنه سيكون على تواصل دائم معهم خاصة حينما يشاركهم فى إجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعين لها فى مصر، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطن المصرى.