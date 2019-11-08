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وزير الأوقاف خلال ندوة تثقيفية بالنادى الأهلى: الرسول خير معلم للبشرية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:12 م
وزير الأوقاف خلال ندوة تثقيفية بالنادى الأهلى: الرسول خير معلم للبشرية وزير الاوقاف بالنادى الاهلى
كتب - إسماعيل رفعت

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استضاف النادى الأهلى وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة اليوم الجمعة، فى الندوة التي أقامها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، تحت عنوان: "الرسول (صلى الله عليه وسلم ) القدوة والأسوة الحسنة" و فى إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، والدور التنويرى، ورسالتها الدعوية التى تهدف إلى تبصير الناس بأمور دينهم، وغرس القيم الأخلاقية والمجتمعية الراقية التي أتى بها ديننا الحنيف.

هنأ د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأمة الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء بمولد رسول الإنسانية سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدًا أننا في محضن شبابي هام ينبغي أن يُدعم بالثقافة الدينية ، والاقتصادية ، والتاريخية ، والثقافية العامة ، لأن الناس إذا لم يجدوا هذه الأبعاد الثقافية في النور قد تتخطفهم الجماعات التي تعمل في الظلام.

وأوضح أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) هو القدوة والأسوة الحسنة التي ينبغي أن نتأسى بها في جميع حياتنا ، ومعاملاتنا لاسيما في جانب السماحة والتيسير والتخفيف، والتربية، وكيف كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتعامل مع المخطيء ، مؤصلا معاليه لهذا المعنى بالعديد من الشواهد والآثار التي تؤكد هذه المعانى.

وقال الوزير، جانبا مشرقا من حياة النبي (صلى الله عليه وسلم ) في التعامل ، والصفات التي تحلى بها رسول الله ، والتي كمنت في شخصيته الكريمة وصاغتها أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها ) حيث قالت :  والله لا يخزيكَ اللَّهُ أبَدًا، إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وتُعِينُ علَى نَوَائِبِ الحَقِّ ، فهذه الصفات التي تجرد الإنسان من الأنانية ، وتجعله محبا للناس ، مخلصا لربه جل وعلا في عمله، موقنا أن جميع أموره بيد الله تعالى.

 
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وزير الاوقاف بالنادى الاهلى

النادى الاهلى

الرسول خير معلم للبشرية

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