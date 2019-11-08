سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم تنظم محاضرات وندوات فى المدارس لمكافحة العنف بين الطلاب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:00 ص
وزارة التعليم تنظم محاضرات وندوات فى المدارس لمكافحة العنف بين الطلاب تلاميذ - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيمها لمحاضرات وندوات لمكافحة العنف المدرسى لكل من الطلاب والمعلمين لكافة المدارس بنسبة 100% من خلال خبراء متخصصين فى هذا الشأن وأيضا بمساعدة الأحصائى الاجتماعى فى المدارس، موضحة أن ظاهرة العنف فى المدارس تزيد، مع تدريب الاخصائيين الاجتماعيين على البرامج العلاجية بشكل سنوى.

وقالت مصادر مسئولة، إن استقرار اليوم الدراسى وانضباط الدراسة يتم متابعته بشكل يومى من قبل المديريات والإدارات ويجب أن تكون هناك محاضرات وتوعية بشكل دائم للطلاب خاصة فى سن المراهقة لنبذ العنف، مع تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية فى المدارس حتى يجد الطالب الوسيلة التى يستطيع أن يشغل فيها وقته وينمى موهبته الفنية أو الرياضية.

وكانت الفترة الماضية شهدت بعض حالات العنف بين الطلاب فى المدارس منذ انطلاق العام الدراسى الجديد.

 


التربية والتعليم

العنف بين الطلاب

العنف فى المدارس

حالات التعدىى فى المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:00 ص

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:04 ص

التعليم: 5% من الملتحقين بالمدارس الفنية حاصلون على مجموع 85% بالإعدادية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص

طلاب الثانوية المعدلة يطالبون بتوفير أسئلة إلكترونية لتدريبهم على فلسفة الاختبارات قبل امتحانات منتصف العام.. وأولياء أمور: نطلب سرعة تسليم أولى ثانوى الجهاز اللوحى.. والتعليم: التابلت مع الطلاب قريبا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

12 بندًا مُعفى من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

"التعليم" توجه المدارس بحصر التلاميذ متكررى الغياب المعرضين للتسرب

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

"خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

10 معلومات عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية لمترو مكهرب

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

بدء الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

التأديبية العليا: تحقيق الاستاذ المتفرغ مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باطل

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة