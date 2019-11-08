وزارة التعليم تنظم محاضرات وندوات فى المدارس لمكافحة العنف بين الطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيمها لمحاضرات وندوات لمكافحة العنف المدرسى لكل من الطلاب والمعلمين لكافة المدارس بنسبة 100% من خلال خبراء متخصصين فى هذا الشأن وأيضا بمساعدة الأحصائى الاجتماعى فى المدارس، موضحة أن ظاهرة العنف فى المدارس تزيد، مع تدريب الاخصائيين الاجتماعيين على البرامج العلاجية بشكل سنوى.

وقالت مصادر مسئولة، إن استقرار اليوم الدراسى وانضباط الدراسة يتم متابعته بشكل يومى من قبل المديريات والإدارات ويجب أن تكون هناك محاضرات وتوعية بشكل دائم للطلاب خاصة فى سن المراهقة لنبذ العنف، مع تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية فى المدارس حتى يجد الطالب الوسيلة التى يستطيع أن يشغل فيها وقته وينمى موهبته الفنية أو الرياضية.

وكانت الفترة الماضية شهدت بعض حالات العنف بين الطلاب فى المدارس منذ انطلاق العام الدراسى الجديد.