هيئة الانتخابات التونسية تعلن فوز حزب "حركة النهضة" بالانتخابات التشريعية

أ.ش.أ

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن فوز حزب حركة النهضة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

وأوضحت الهيئة - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة - أن حزب حركة النهضة حصل على 52 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، بينما حصل حزب قلب تونس على 38 مقعدا، تلاه حزب التيار الديمقراطى بحصوله على 22 مقعدا، ثم حزب ائتلاف الكرامة الذي حصد 21 مقعدا، كما حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا.

ووفقا للدستور التونسي، یكلف الرئیس التونسي الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بتشكیل الحكومة، في مدة زمنیة لا تتجاوز الشھرین، على أن یصادق علیھا البرلمان بأغلبیة 109أصوات، وفي حال فشل الحزب في ھذه المھمة خلال تلك الفترة، فإن الرئیس یكلف حینھا شخصیة سیاسیة أخرى یختارھا ھو لتشكیل الحكومة، وإذا أخفق أیضا بعد شھرین، فیكون الخیار الوحید ھو الدعوة لإجراء انتخابات برلمانیة جدیدة.