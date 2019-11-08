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هيئات صينية تدعو لفرض حظر على التدخين الإلكترونى بالأماكن العامة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:43 ص
هيئات صينية تدعو لفرض حظر على التدخين الإلكترونى بالأماكن العامة التدخين الإلكترونى
رويترز

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دعت هيئات حكومية صينية الى فرض حظر على تدخين السجائر الإلكترونية فى الأماكن العامة فى وقت تعمل‭ ‬فيه البلاد تدريجيا على تنظيم صناعة تدخين السجائر الإلكترونية السريعة النمو.

وفي وثيقة مؤرخة في 29 أكتوبر ونشرت عبر الانترنت يوم الخميس حث مكتب الصحة الوطنى الصينى والإدارة الحكومية لتنظيم السوق وهى الجهة المحلية المحتكرة للتبغ فى الصين وخمس مكاتب أخرى، الحكومات المحلية على الحد من استهلاك التبغ بين الشباب وكذلك استهلاك السجائر الإلكترونية.

وتقول الجهات التنظيمية إن استخدام السجائر الإلكترونية فى الصين "أظهر اتجاها صاعدا واضحا بين الشباب" مضيفة أن تكوين سائل السجائر الإلكترونية ودخانه غير المباشر "غير آمن".

وقالت الجهات التنظيمية "لا يوجد دليل قاطع على أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تساعد فى الاقلاع عن التدخين بشكل فعال" مضيفة أن الصين "يجب أن تعزز بنشاط حظر التدخين الإلكترونى فى الأماكن العامة".

وتنتج الصين الغالبية العظمى من السجائر الإلكترونية التى تباع فى السوق العالمية بالرغم من أن المشترين المحليين يشترون نسبة صغيرة منه.

وهناك تغيير سريع حيث غمرت العشرات من الشركات الناشئة الصينية التي تستلهم السيجارة الإلكترونية القوية التي صنعتها شركة جول لابس وزادت شعبيتها بالولايات المتحدة، السوق بمنتجاتها الخاصة التي تستهدف المستهلكين المحليين.

وتتحكم في صناعة التبغ في الصين، شركة التبغ الصينية "تشاينا توباكو" وهي محتكر حكومي يوصف بأنه الهيئة المنظمة لسوق التبغ. وفي عام 2018 حققت شركة تشاينا توباكو نسبة 5.45 في المئة من إيرادات الضرائب الصينية حيث بلغت 10.8 تريليون يوان (حوالي 1.5 تريليون دولار).

 

 

 


الصين

التدخين الإلكترونى

مكتب الصحة الوطنى الصينى

السجائر الإلكترونية

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