نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة العامة و53 فرعية بالمحافظات و315 لجنة نقابية، مستمرة فى تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على عضوية النقابة، للتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعقود المؤقتة، موضحًا أن عدد الطلبات التى جرى تجميعها حتى الآن من الفرعيات بلغ 60 ألف طلب.



وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأعداد المتقدمة تفوق ذلك العدد، خاصة أن الفرعيات لا ترسل الطلبات يوميًا، بل بعد فترة، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير من المعلمين، خاصة لاشتراط وزارة التعليم الحصول على عضوية النقابة للتقدم بالعقود المؤقتة، لافتًا إلى أن النقابة مستمرة لتلقى الطلبات حتى تعلن الوزارة غلق باب التقدم للعقود.

وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت عن منح عضويات مؤقتة، لكل المقبولين بمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألف معلم، دون التقيد بحصولهم على المؤهل التربوى، طالما تم قبول المُتقدم من قبل الوزارة، وذلك حرصًا على عدم حرمان أى معلم من الفرصة فى التعاقد.