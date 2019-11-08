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نظام أردوغان يعتقل المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطى المعارض

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:44 م
نظام أردوغان يعتقل المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطى المعارض المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطى
كتب محمود العمرى

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استمرار للقمع والانتهاكات التى تعيش فيها تركيا على أيدى النظام الحالى، ألقت القوات التركية القبض على المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطي المعارض، سيدات شين أوغلو، فى غارة على منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم، في إطار ملاحقات النظام التركي للمعارضين بمدينة ديار بكر التركية.

وقررت السلطات التركية احتجاز المتحدث باسم مؤتمر الشعوب الديمقراطى 3 أيام فى مديرية أمن إسطنبول.

وفي بيان مؤتمر الشعوب الديمقراطى، على حسابه الخاص في تويتر، أُعلن عن إلقاء القبض على سيدات شين أوغلو في غارة على منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وتواجه المعارضة التركية، خلال الفترة الأخيرة، حالة من القمع السياسي على يد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إذ عكف الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) على اضطهاد السياسيين الأكراد، والتنكيل بهم، والإطاحة برؤساء البلديات عن حزب «الشعوب الديمقراطى»، وتعيين أوصياء من الحزب الحاكم بدلاً منهم.


تركيا

الاوضاع فى تركيا

المعارضة التركية

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