نتنياهو يتخلى عن منصب وزير الدفاع لصالح زعيم "اليمين الجديد" نفتالى بينيت

كتب محمد جمال

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والذى تولى حقيبة الدفاع مؤقتا عقب استقالة أفيغدور ليبرمان من المنصب، تخليه عنه ونقله للزعيم المشارك لحزب "اليمين الجديد" نفتالى بينيت، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال نتنياهو، فى بيان أصدره حزب "الليكود" الذى يتزعمه، إنه اجتمع مع بينيت، اليوم الجمعة، وعرض عليه منصب وزير الدفاع، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

ووافق بينيت وهو وزير التعليم السابق، على تولى مهام المنصب خلال ولاية الحكومة الانتقالية الحالية. وسيتم طرح هذا التعيين خلال الجسلة القادمة للحكومة بعد غد الأحد.

كما وافق بينيت على تعيين شخص آخر وزيرا للدفاع فى حال تشكيل حكومة جديدة، واتفق نتنياهو وبينيت على تشكيل حزبيهما "الليكود" و"اليمين الجديد" كتلة برلمانية مشتركة والعمل معا خلال دورتها الحالية.

ورحبت الزعيمة المشاركة لـ"اليمين الجديد"، إييليت شاكيد، بقرار نتنياهو، وعبرت عن قناعتها بأن الخطوة تصب فى مصلحة إسرائيل.

وأضافت أن نتنياهو عرض على حزبها إما منصب وزير الدفاع أو حقيبتين من أصل ثلاث شاغرة وهى الزراعة والشتات والرفاه.

من جانبه، رأى مسؤول كبير فى حزب "أزرق أبيض" بزعامة بينى جانتس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إثر فشل نتنياهو فى إنجاز المهمة، أن تعيين بينيت وزيرا للدفاع يقرب البلاد من جولة انتخابات ثالثة.