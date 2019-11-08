نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة 74 لطلاب علوم.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حفل تخرج الدفعة 74 بكلية العلوم،الدفعة 4 من برنامج الميكروبيولوجيا الصناعية والكيمياء التطبيقية،الدفعة التاسعة من برنامج جيولوجيا البترول وذلك بمقر كلية العلوم بمحرم بك.

بحضور الدكتور أمانى إسماعيل عميد الكلية، نواب رئيس الجامعة السابقين، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والعاملين وأولياء الأمور والطلاب.

وفى كلمته أعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية مؤكدًا أن خريج كلية العلوم يتميز بالولاء والانتماء للكلية كما ينتشر خريجي علوم الإسكندرية في كافة أنحاء مصر من خلال تقلد المناصب الرفيعة والهامة وأضاف موجها كلامه للطلاب بأهمية تنمية المهارات وثقل المعرفة لإيجاد فرص في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة أمانى إسماعيل عميد الكلية إلى أن احتفال اليوم يمثل يوم الحصاد وقطف ثمار الجد والعمل والكفاح والمثابرة وهي اللحظة التي ينال فيها كل مجتهد نصيبه من التكريم وأثنت علي جهد أولياء الأمور وتحملهم للكثير خلال سنوات الدراسة كما قدمت الشكر والتقدير للجنة إعداد الحفل من اساتذه وموظفي الكلية.

بدأ الحفل بطابور عرض للخريجين ثم السلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم وكلمة للطالبة المثالية ثم إلقاء قسم الخريجين وتسليم شهادات التخرج لطلاب الكلية.



حفل تخرج الدفعة 74 لطلاب علوم



حفل تخرج الدفعة 74 لطلاب علوم