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موجز المحافظات.. أهالى الشرقية يقدمون واجب العزاء فى هيثم أحمد زكى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:19 م
موجز المحافظات.. أهالى الشرقية يقدمون واجب العزاء فى هيثم أحمد زكى عزاء هيثم أحمد زكى

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أهالى الشرقية يقدمون واجب العزاء فى هيثم أحمد زكى.. وعمته: كان حنين ومتواضع

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صور.. تفاصيل تعذيب رضيعة على يد زوجة عمها.. الأم: استغلت غيابى وحرقتها بالملعقة وكسرت قدميها انتقاما منى.. محافظ الشرقية يوجه بعلاج المجنى عليها وصرف معاش تكافل وكرامة لأسرتها.. والنيابة تحبس الأب وزوجة أخيه

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صور.. طرح حلوى المولد النبوى بأسعار مخفضة بجميع مراكز المنيا

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صور.. متطوعون بشمال سيناء يطلقون مبادرة "ملابس الشتاء تدفئ الجميع"

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رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: 5 معارض للسلع منخفضة الأسعار بالمحافظة

خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج
خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج

 

صور.. إقبال كبير على مهرجان قرية تونس للخزف والفخار فى الفيوم

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انتعاش حركة السياحة بالمناطق الأثرية بالفيوم.. وفد إيطالى و90 إسبانيًا يزورون حجرة الدفن بهرم اللاهون.. مهرجان للجرى بـ 100 كيلو متر من هوارة لسقارة يوم 15 نوفمبر.. وبدء استعدادات مهرجان تعامد الشمس على قصر قارون

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محافظ الإسكندرية يقرر وقف مزايدة علنية لاستغلال "بئر مسعود".. لهذا السبب

الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية

 

 

صور.. محافظ قنا يهنئ أقباط دير حاجر المحروسة بعيد الشهيد "مارجرجس"

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شعبة السياحة بالغرفة التجارية تزور "أبو العباس" والكنيسة المرقسية بالإسكندرية

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