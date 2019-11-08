موجز الحوادث.. الداخلية تمنح السجينات زيارة استثنائية وتضبط أسلحة ومخدرات فى المنزلة

نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الجمعة، عدد كبير من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

الداخلية تداهم بحيرة المنزلة وتضبط 247 قطعة سلاح و5 أطنان حشيش

وزير الداخلية يمنح السجينات زيارة استثنائية بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة

ندوات تثقيفية لتوعية مجندى الداخلية بالمسئولية الأسرية وتداعيات عدم الاستقرار

ضبط 3930 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن فى شبرا

القبض على خادمة وربة منزل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

استدعاء مسئولين بمستشفى قصر العينى لسؤالهم عن سكب الزيت على مقاعد الانتظار

أمن الجيزة يضبط 12 مشتبها بهم فى المنطقة الأثرية بالهرم

تحرير 1136 مخالفة مرورية وفحص 34 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية