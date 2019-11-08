سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك الأردن يستقبل وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:00 ص
ملك الأردن يستقبل وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى خلال استقبال ملك الأردن لوفد الكونجرس الأمريكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الملك عبدالله الثانى عاهل المملكة الأردنية، في قصر الحسينية، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث، في اجتماع تناول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والمستجدات الإقليمية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية،أعرب الملك، خلال اللقاء،أمس الخميس،  الذى حضره الأمير فيصل بن الحسين، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرا إلى أهمية دور الكونجرس بشقيه، بهذا الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، معربين عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.


امريكا

الاردن

الكونجرس

ملك الاردن

الملك عبدالله

عبدالله الثانى

اخبار الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة