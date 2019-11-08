ملك الأردن يستقبل وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى

وكالات

استقبل الملك عبدالله الثانى عاهل المملكة الأردنية، في قصر الحسينية، وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث، في اجتماع تناول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والمستجدات الإقليمية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية،أعرب الملك، خلال اللقاء،أمس الخميس، الذى حضره الأمير فيصل بن الحسين، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية، مشيرا إلى أهمية دور الكونجرس بشقيه، بهذا الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدورهم، أكد أعضاء الوفد عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، معربين عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.