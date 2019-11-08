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مصر للطيران تفتتح أحدث خطوطها لمدينة هانجشتو الصينية نهاية الشهر الجارى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:07 م
مصر للطيران تفتتح أحدث خطوطها لمدينة هانجشتو الصينية نهاية الشهر الجارى مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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تفتتح شركة مصر للطيران ، نهاية الشهر الجاري ، أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانجشتو بالصين، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير الذى تسلطه الشركة على التوسع بشبكة خطوطها كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدنى .
 
وقال الطيار أشرف الخولى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا إلى هانجتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم،  حيث تم طرح تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانجتشو، ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة للسفر من 29 نوفمبر، وحتى 31 ديسمبر 2019".
 
 
يذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.
 
 

مصر للطيران

هانغشتو

الصين

الناقل الرسمى

شركة الطيران الوطنية

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