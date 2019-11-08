مشادة بعمومية الأسنان بسبب قانون مزاولة المهنة وتوافق على تأجيل مناقشته

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان ، مشادات بين أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقيب العام، والأطباء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بسبب تعديلات قانون مزاولة المهنة، ومطالبة النقيب بتأجيلاها لعدم طرحه خلال اجتماعات مجلس النقابة.

وقال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور ياسر الجندى، إن التعديلات لم يتم طرحها باجتماعات المجلس، وبالتالى لا أحد من أعضاء الجمعية العمومية اطلع عليها ليصوتون على مضمونها، مطالبا بتأجيلها لحين طرحها بالمجلس، وإجراء حوار مجتمعى حوله، على أن يكون ذلك خلال شهر ونصف، وأجرى تصويت لتأجيل المناقشة والدعوة لعمومية غير عادية جديدة خلال شهرين.

وأكد الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن القانون تم إعداده منذ 2014، وتم نشره على موقع النقابة الرسمى، بالاضافة إلى إنه خلال اجتماع للنقابات الفرعية فى عام 2016، تم مناقشته خلال ورش العمل، لافتا إلى أن النقابة دعت لعمل ورشة عمل قبل العمومية بأسبوع لمناقشة التعديلات، ولم يستجب أحد الدعوى.

اقترح الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، منح النقابات المهنية فترة 15 يوم لتجميع مقترحات الأعضاء حول تعديلات قانون مزاولة المهنة، وتجميعها لعمل ورش عمل لمناقشة المقترحات المقدمة، وبلورتها للوصول لأفضل النتائج خلال 15 يوم آخرين.