سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول بجنوب السودان: نحاول السيطرة على النزاعات لجذب الاستثمار

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:33 ص
مسئول بجنوب السودان: نحاول السيطرة على النزاعات لجذب الاستثمار جانب من أعمال المنتدى
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هون مومو كول، وكيل وزارة مجموعة شرق افريقيا بجنوب السودان، إن دولته تعانى من النزاعات الأهلية التى تعمل حاليًا على حلها هذه العقبة التى تؤثر على التنمية والاستثمار، وخلق بيئة مواتية لنمو الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تتيح الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار.

وأضاف مومو كول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش المنتدى الاقتصادى لدول غرب آسيا وشمال افريقيا، والذى يواصل أعماله لليوم الثانى بالقاهرة،  إن جنوب السودان دولة ناشئة بها بعض العقبات التى من الممكن أن تتحول إلى فرص للاستثمار، مثل الاسثتمار فى البنية التحتية، والطرق والإنشاءات والمساكن.

وقال كول، إن دولته فى القريب العاجل ستنشئ وزارة مستقلة للتجارة بعد انضمامها لمجموعة شرق افريقيا، للمساعدة الحقيقية فى التنمية الشاملة للبلاد، والتى تتضمن التعاون الدولى المشترك للاستثمار

وقال كول ، لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع دول غرب آسيا وشمال افريقيا، ولدينا الكثير من الإمكانيات الحقيقية والثروات والموارد التى تحتاج إلى من يدعمها بالتصنيع و الاستثمار، مشير ًا إلى أن عدد المواشى فى  جنوب السودان يفوق عدد البشر بها،  بالإضافة إلى موت الأسماك فى المياه بعد كبر سنها لعدم وجود من يصطادها ويصنعها.

وأكد كول أن دولة جنوب السودان ناشئة، وتعتبر نفسها حاليًا شريكًا  لدول غرب آسيا وشمال إفريقيا، فى إطار تطوير بلدان المنطقة، حيث تتطلع لإتاحة الفرصة للتعلم والتفاعل مع عوامل التنمية.

ولفت كول إلى أن دولة جنوب السودان،  منفتحة على كل دول العالم، وملتزمة  بدعم الأعمال كى تنجح، مشيرًا إلى وجود تحدى كبير ، متمثل فى إحلال السلام الذى نعمل عليه فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الهند شاركت منذ فترة طويلة فى دعم الاستثمار بجنوب السودان، فى قطاعات التجزئة والخدمات المهنية والطباعة والتشييد  والبناء والأدوية،  وحاليًا لدينا أكثر من 1000 رجل وسيدة أعمال هنود فى جنوب السودان.

 

 


جنوب السودان

الهند

غرب آسيا

شمال افريقيا

البنية التحتية

احلال السلام والتنمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الطيران الهندى: رفعنا معدل النمو فى بلادنا لـ6.5%.. سينجى بورى: 60 مليون هندى يعيشون فى المناطق الحضارية بحلول 2030.. 4 مليون هندى يزورون دول شمال أفريقيا سنوياً.. ونأمل فى زيادة التعاون وتبادل الخبرات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:04 م

مسئول سودانى: نأمل الاستثمار الهندى بالصناعة فى مواردنا لإحداث تنمية حقيقة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:21 م

وزير الهند للتجارة: إصلاحات مصر الاقتصادية جعلتها جاذبة للاستثمار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:26 م

انطلاق فعاليات منتدى غرب أسيا وشمال أفريقيا بحضور وزير الطيران الهندى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة