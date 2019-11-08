محكمة إسبانية توافق على تسليم رئيس الاستخبارات الفنزويلية السابق لواشنطن

أ ش أ

وافقت محكمة إسبانية على تسليم رئيس الاستخبارات الفنزويلية السابق هوجو كارفاخال للولايات المتحدة، وتراجعت عن قرارها السابق برفض التسليم.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة ،وكانت الشرطة الإسبانية قد اعتقلت كارفاخال فى أبريل الماضى بطلب من الولايات المتحدة، لكن المحكمة قضت فى سبتمبر الماضى بالإفراج عنه ورفضت طلب التسليم.

وتتهم الولايات المتحدة رئيس الاستخبارات الفنزويلى السابق بالتورط فى تهريب المخدرات ودعم جماعة "فارك" اليسارية المتمردة فى كولومبيا، لكن كارفاخال نفى التهم الموجهة إليه.



يذكر أن هوجو كارفاخال كان رئيسا للاستخبارات العسكرية الفنزويلية خلال الفترة بين 2004 و2011 فى عهد الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز، وكذلك فى 2013 - 2014.

وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة اعتقال بحقه فى عام 2011.