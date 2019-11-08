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تكفي لمليون شخص..

محطة تحلية مياه العلمين تنتنج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:20 ص
محطة تحلية مياه العلمين تنتنج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًا المهندس محمود عصمت مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد المهندس محمود عصمت، مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، أن محطة العلمين لتحلية المياه تنتج 150 ألف متر مكعب يوميا، من المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، تكفي لاحتياجات مليون مواطن يوميًا.

وعرض عصمت خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، مراحل تحلية المياه بداية من الأخذ البحرى وحتى وصولها للمواطن، موضحاً أن مياه البحار التي يتم تحليتها يجب أن تكون نسبة الرواسب فيها أقل ما يمكن، وأن تكون "مريحة" في عملية الفلترة.

وذكر مهندس ميكانيكا وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن تكلفة محطة العلمين لتحلية المياه بلغت 120 مليون دولار، وتقوم على تكنولوجيا أوروبية حديثة.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي للمحطة ، 60 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي تكفي لمدة  يوم، يتم الاستعانة بالاحتياطي في حال حدوث عطل مفاجئ.

وأوضح عصمت أنه أثناء بناء وتنفيذ المحطة كان يعمل بها 120 مهندسًا من تخصصات مختلفة، وكان العمل جارٍ على مدار 24 ساعة.

وتابع أن مياه التحلية لا خوف منها، إذ أن كل دول الخليخ تعتمد كليًا عليها، ولا توجد لها أي أضرار، فلا فرق بينها وبين المياه الطبيعية من حيث الشكل أو الطعم أو الرائحة.

وأشار إلى أن المياه عقب تحليتها من الأملاح تصبح عذبة ولكن غير صالحة للشرب، لأنها تكون مياه مقطرة خالية من الأملاح والمعادن، ولذا يتم معالجتها لتوازي المياه الطبيعية، طبقًا للمعايير التي تحددها وزارة الصحة.

 


تحليه مياه العلمين

محطه تحليه المياه

مياه الشرب

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