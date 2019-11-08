محافظ قنا :تجريع 467 ألف و 871 مواطن وطالب ضد البلهارسيا

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن مديرية الصحة نجحت فى تجريع 467 ألف و 871 مواطن وطالب ضد البلهارسيا فى البؤر ذات الانتشار العالى للمرض بمدن المحافظة بنسبة 100.5% من المستهدف وذلك ضمن الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2020/2021 .

وأوضح الهجان فى بيان أن الحملة نجحت في تخطى الأعداد المستهدفة قبل الموعد النهائي للحملة والذى كان مقررا له اليوم 7 نوفمبر حيث تم تجريع 407217 مواطن و 60654 تلميذ بزيادة 2272 مواطن عن إجمالى المستهدف لافتا إلى أنه تم صرف مليون و 238 ألف و817 قرص دستوسيد كجرعات لعلاج المواطنين والتلاميذ المستهدفين .

من جانبه ذكر الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا ان الحملة شملت جميع مدن المحافظة حيث تم تجريع " 9292 مواطن بأبوتشت – 13427 بفرشوط – 96566 بنجع حمادي – 111214 بدشنا – 13460 بالوقف – 95001 بقنا – 14822 بقفط – 106668 بقوص – 7421 بنقاده " .

وأكد الهجان حرص محافظة قنا على دعم وتنفيذ الحملات القومية ومبادرات القيادة السياسية في مجال الصحة والتي تهدف إلى العناية بصحة المواطن والحد من انتشار الأمراض بين مختلف الفئات العمرية من المواطنين.