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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:05 م
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مجلس وزراء تايلاند يفرض حظر تجوال بمناطق ينشط بها مسلحين جنوبى البلاد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:46 م
مجلس وزراء تايلاند يفرض حظر تجوال بمناطق ينشط بها مسلحين جنوبى البلاد تايلاند
أ ش أ

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 فرض مجلس وزراء تايلاند حظر تجوال فى مناطق واقعة أقصى جنوبى البلاد ينشط بها المسلحون الانفصاليون المتشددون.

 

وأشارت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية إلى أن التفويض، الذى وقع عليه رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ونشر اليوم /الجمعة/، يأتى فى أعقاب اعتداءات منسقة وقعت فى وقت متأخر من مساء يوم /الثلاثاء/ الماضى بمحافظة (يالا) التايلاندية أسفرت عن مقتل 15 من أفراد الأمن، معظمهم من متطوعى الدفاع القرويين الملحين بأسلحة خفيفة.


وأوضحت الشبكة الإخبارية أن تفويض فرض حظر التجوال بموجب "قانون الأمن الداخلي" يمنح ما يعرف بـ "قيادة عمليات الأمن الداخلية" -وهى هيئة تنسيق سياسى تابعة للجيش- الحق فى فرض حظر تجوال فى تسعة مقاطعات خلال الفترة من الأول من شهر ديسمبر المقبل وحتى الـ 30 من شهر نوفمبر عام 2020.

 


تايلاند

مسلحين

برايوت تشان

حظر تجوال

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