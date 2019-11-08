سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"متخافش على موتور عربيتك ".. الغاز الطبيعي الوقود الأفضل

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:00 ص
"متخافش على موتور عربيتك ".. الغاز الطبيعي الوقود الأفضل ارشيفية
كتبت –مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف خطة وزارة البترول خفض معدلات  استيراد الوقود السائل من خلال الإحلال التدريجي للسيارات والمركبات  واتوبيسات النقل العام  للعمل بالغاز الطبيعي.

ويأتى ذلك في إطار تحقيق استراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة بالتوسع في استخدام الغاز باعتباره احد أنواع الطاقة النظيفة .

وأكد تقرير صادر عن قطاع البترول ،علي أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ  275968 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2019 حيث تم تحويل حوالي 32280 سيارة من خلال 72 مركز لتحويل السيارات، ويتم تموينها من خال 187 محطة تموين سيارات، تابعة للشركات الستة العاملة بالمجال في 22 محافظة.

ولكن وبالرغم من المميزات الهائلة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلا أن هناك بعض التخوفات لدى أصحاب السيارات من عملية التحويل  والمتعلقة  بالتأثير على الموتور  ولكن الخبراء يؤكدون بأن الغاز الطبيعي هو الأفضل وذلك لأنه وقود  له مجموعة من الخصائص ومحركات السيارات الحديثة  مصنعة لكي تعمل بوقود خالي من الرصاص منذ عام 1990 ولذلك  فأنه تتحمل درجات حرارة وإحتكاك ومقاومة تأكل أكثر من القديمة.

وأضاف الخبراء أن عمر المحرك مرتبط باختيار الزيوت المناسب  والتغيير في المواعيد المناسبة للصيانة الدورية  وايضا الحفاظ علي دورة التبريد واختيار سائل التبريد المناسب الموصى به و التنظيف الدائم لفتلر الهواء والريداتير من الاتربة.

وأشار الخبراء،إلى أن قدره المحرك والعزم والكفاءة  وعن علاقتها بالغاز الطبيعي كوقود فإنه وقود في الحالة الغازية لذلك عند دخوله المحرك يشغل حيز من الحجم الكلي مقارنة بالبنزين لذلك تنخفض القدرة الحجمية بنسبة لاتزيد عن 5% ويتم تلافي هذا الامر بتركيب مقدم الشرارة الذي يحافظ علي منحني القدرة والعزم مثل البنزين تقريبا بالاضافة الي ان حقن الغاز الطبيعي اليكترونياً يحافظ علي الكمية المناسبة من الوقود وتوفير الاستهلاك مع إعطاء كفاءه اداء مماثل تقريبا للبنزين.

وأوضح الخبراء بأنه في حالة السرعة القصوي فقط  "تقفيل العداد" تكون هذه النسبة واضحة ولا يتم تشغيل السيارة في هذه الظروف بوقود الغاز الطبيعي ولكن يتم تحويلها للعمل بوقود البنزين وإن كان فالأفضل في هذه الظروف العمل بمحرك مصمم علي وقود الغاز الطبيعي من الاصل ولا يعمل بالبنزين .

وذكر الخبراء ، أنه في حال رغبة صاحب السيارة في الإبقاء علي العمل بوقود البنزين في حالة العمل بوقود الغاز الطبيعي في هذه الحالة يتم إضافة مكونات دورة وقود الغاز الطبيعي علي المكونات الموجودة بالمحرك وللعميل حرية العمل والتغيير بين الوقودين وبالتالي إعطاء فترة تشغيل (كم)  تصل الي الضعف قبل الذهاب لأي محطة لتزويد وقود السيارة "بنزين + الغاز الطبيعي" لافتا إلى أن الاسطوانة مقاومة للحرائق والصدمات وتتحمل ضغوط تتعدي 450 بار ومصنعة هي والمكونات الأخرى طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية.

وتابع الخبراء بأن أي سيارة مؤهلة للعمل بالغاز الطبيعي ولكن لابد أن لا تقل  كفائة المحرك عن 70% موضحا أن المحركات الحديثة  افضل في عملية التحويل  وذلك لان الغاز الطبيعي كوقود يكافئ بنزين 120أوكتان "إن كان موجود في الحقيقة" موضحا أنه لذلك تختفي تماماً ظاهرة الصفع التي تظهر مع البنزين نتيجة قله جودتة مع التطور في المحركات فتؤثر سلبياً علي عمر المحرك لذلك وقود الغاز الطبيعي يطيل عمر المحرك بإختفاء منه هذه الظاهرة لافتا أن كل أنواع محركات السيارات  "بنزين – سولار " صالحة للعمل بالغاز الطبيعي  

 


الغاز

الغاز الطبيعي

تحويل السيارات

مراكز تحويل السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز تنمية المشروعات يمول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بــ80 مليون جنيه

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:50 م

مغامرون يحولون سياراتهم لمنزل فاخر متنقل.. "كراكون فى الشارع نسخة 2019"

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 07:00 ص

"الحياة اليوم" يكشف تفاصيل تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعى.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة من البنزين للغاز الطبيعى لا يتعدى 4 ساعات.. مستشار بـ"التأمين الصحى"يكشف ضوابط إعفاء غير القادرين من المساهمات

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 10:50 م

إقبال كبير على تحويل السيارات بالغاز الطبيعى و "بورسعيد" الأكثر إقبالاً

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:19 ص

بالتفاصيل.. تكلفة تحويل السيارة من البنزين للغاز الطبيعى خلال 4 ساعات

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:26 م

تعرف على الفرق بين تحويل السيارة لحقن الغاز الألكترونى والتحويل العادى

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

تعرف على عقوبة بيع الآثار بالخارج وفقًا للقانون

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

نقيب المعلمين: 60 ألف طلب لعضوية النقابة حتى الآن للتقدم للعقود المؤقتة

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

تعرف على مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

للعمال فى مناطق بعيدة لا تصلها المواصلات.. هذه هى حقوقكم

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

الأزهر يوضح حكم الاحتفال بالمولد البنوى الشريف والطريقة الصحيحة لإحيائه

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

5 أهداف لـ"الوطنية للإعلام" فى إدارة المؤسسات الإعلامية.. تعرف عليها

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

لو المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة.. متى يمكنها إلغاء القرار؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة