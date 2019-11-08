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كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:23 ص
كيف دعم "حزب أردوغان" عناصر داعش ورفض أى تحقيق برلمانى حول التنظيم الإرهابى؟ أردوغان
كتب أحمد عرفة

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أظهر حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حجم دعمه لسياسات الرئيس التركى الرامية نحو دعم عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الرفض كان مصير طلب تقدم به نواب حزب الشعوب الديمقراطى الكردى المعارض، للتحقيق فى وجود عناصر داعش داخل تركيا، وعمليات بيع السبايا التى تتم عبر على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن طلب الحزب الكردى قوبل بالرفض من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وتسبب في مشادات كلامية بين نواب الحزبين واتهامات متبادلة برعاية الإرهاب، حيث قال نائبة حزب الشعوب الديمقراطى فى مدينة باطمان، عائشة أجار باشاران، فى كلمتها خلال اجتماع الجمعية العمومية: فالنبحث فى هذه اللجنة أين يختفى عناصر عصابات داعش داخل تركيا، وأسواق بيع السبايا عبر تطبيق الواتس آب. لا مفر من هذه الخطوة، إن لم يكن لكم علاقة بكل ذلك.

وأوضحت صحيفة "زمان"، أن كلمة عائشة أجار باشاران تسببت فى حالة غضب بين نواب حزب العدالة والتنمية، حيث رد نائب رئيس تكتل نواب العدالة والتنمية فى البرلمان، محمد موش: ليكن فى علمكم، لقد طار البغدادى إلى جهنم، وسيلحق به قادة التنظيمات الإرهابية الأخرى.. أنا أقصد قادة تنظيم حزب العمال الكردستانى. أما أذرعه فسيحصلون على الرد اللازم من دولتنا.. لقد تحدثنا بالأمس عن علاقة حزب الشعوب الديمقراطية بحزب العمال الكردستانى. لم يصدروا صوتًا.. هل هو تنظيم إرهابى؟ نعم! هل يعطيكم تعليمات؟ نعم! هل يمكنكم التعليق بكلمة على ذلك؟ لا!.


اردوغان

تركيا

داعش

العداله والتنميه

اخبار

اليوم السابع بلس

التنظيمات الارهابية

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