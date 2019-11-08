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كيف تسبب الحركة المفاجئة للرأس فى مشاكل الرقبة؟

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:00 م
كيف تسبب الحركة المفاجئة للرأس فى مشاكل الرقبة؟
كتبت فاطمة خليل

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مصع الرقبة أو Whiplash هو مصطلح غير طبي يستخدم لوصف إصابة الرقبة التي تسببها حركة مفاجئة للرأس للأمام أو للخلف أو جانبية، وفقا لموقع Doctor .

ما هو مصع الرقبة؟

يحدث  عندما يتم تمديد الأنسجة الرخوة في العمود الفقري وتوترها، تحدث الإصابة بشكل أكثر شيوعًا في حوادث السيارات ولكن يمكن أن تحدث الإصابة أيضًا في أنشطة بدنية شاقة أخرى، مثل الغوص.

أعراض مصع الرقبة 

أكثر الشكاوى شيوعًا هي الصداع وتصلب الرقبة والجزء الخلفي من الرأس.
 يمكن أن تأتي على الفور أو في غضون بضعة أيام.

الشعور بوخز مثل الدبابيس والإبر، في الكتفين والذراعين واليدين يمكن أن يحدث أيضا.

اعراض مصع الرقبة
اعراض مصع الرقبة

 

هل إصابة مصع الرقبة خطيرة؟

يجب تنبيه الطبيب أو المستشفى إذا كان المريض يعاني من فقدان الذاكرة أو فترات فقدان الوعي بعد الاصطدام، هذا هو الحال بشكل خاص إذا كان المريض يعاني من آلام شديدة في الجزء الخلفي من الرأس وووخز يشبه الدبابيس والإبر في الكتفين والذراعين أو يلاحظ ألم كبير في الذراعين.

تشخيص مصع الرقبة 

عادة ما يتم التشخيص على أساس خلفية الإصابة ووصف المريض للأعراض.

 لا يمكن رؤية مصع الرقبة على التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية ، على الرغم من أن الأشعة السينية تؤخذ إذا كان هناك اشتباه في كسر أو خلع في العمود الفقري العنقي.

اسباب مصع الرقبة
اسباب مصع الرقبة

 

علاج مصع الرقبة في المنزل

في أول 24 ساعة بعد الإصابة ، سيساعد كيس الثلج الذى يوضع على الرقبة في تخفيف الالتهاب. 
يجب أولاً تغليف كيس الثلج بمنشفة أو قطعة قماش لتجنب التلامس المباشر بين الجلد والثلج. 
يجب على المريض الاستلقاء على السرير مع وضع رأسه على كيس الثلج لمدة 20 دقيقة في كل مرة ، مع دعم الرأس أيضًا بوسادة.
-إذا لم تساعد مسكنات الألم الطبيعية مثل الباراسيتامول استشر طبيبك.
-تمارين تخفيف آلام الرقبة.
 
 

مصع الرقبة

اعراض مصع الرقبة

اسباب مصع الرقبة

علاج مصع الرقبة

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