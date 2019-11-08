سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات الأمن الأفغانية تتمكن من إحباط محاولة تفجير قنبلة فى العاصمة كابول

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:43 م
قوات الأمن الأفغانية تتمكن من إحباط محاولة تفجير قنبلة فى العاصمة كابول قوات الأمن الأفغانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت الشرطة الأفغانية بالعاصمة كابول، أن قوات الأمن تمكنت من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع يمكن التحكم بها عن بعد فى مدينة كابول، عبر التحكم عن بعد.


وذكر البيان، الذى أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم الجمعة أن قوات الأمن أبطلت مفعول القنبلة بمساعدة فريق مكافحة المتفجرات التابع لمديرية الأمن الوطني


يُشار إلى أن عناصر الجماعات المُسلحة، والتى من بينها حركة طالبان، عادة ما يستخدمون العبوات المتفجرة بدائية الصنع فى استهدافهم لأفراد الأمن ومسؤولى الحكومة بالدولة الأفغانية، ومع ذلك، فإن مثل هذه الهجمات عادة ما تلحق خسائر بشرية بالغة من المدنيين


أفغانستان

كابول

تفجير

قنبلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة