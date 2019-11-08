فيديو .. وزعنا ترددات قنوات الإخوان في شوارع مصر.. فكانت النتيجة؟

كتب: أسامة طلعت – محمد فتحى عبد الغفار

يستمر الشعب المصري في رفض كل تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية فبعد التهديدات والهجوم الكبير التى تشنه تلك القنوات على مصر وشعبها وبعد إظهار هذه القنوات لوجهها القبيح على الملأ أصبح رأى المصريين فى هذه القنوات واضحاً فهى قنوات تريد خراب البلاد خاصة بعد التصريح بأن تمويلها يأتى من قنوات معادية لمصر.

وفي مغامرة جديدة لمحرري "دوت مصر" تقمص فيها دور الإخوان من خلال توزيع منشورات في الشارع المصري تدعوا لمتابعة ترددات قنوات الإخوان فماذا حدث؟

وجاءت ردود أفعال المواطنين كالتالى "دى قنوات عميلة وولاد... " عبارات كثيرة رددها المصريون عندما حاولنا أن نعطيهم منشورات بها صور معتز مطر و محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبدالله وتردد زعمنا أنه سيكون عليه بث مشترك بين القنوات الثلاث الإخوانية الشرق ومكملين والجزيرة ولم يقتصر رد الفعل على الكلمات بل وصل للدفع ومحاولة الإعتداء لأنهم يرون إن موزع مثل هذه المنشورات خائن ولابد من حبسه.

الضرب كان أقل ما تلقاه محررين "دوت مصر "من المواطنين فقد كانت كلماتهم أحد من السيف فقد قال أحدهم: إنت مصرى طب إزاى بتوزع الورق ده إنت مش عارف إن دى قنوات عميلة وبتعادى البلد .

محاولات كثيرة من محررى "دوت مصر " لإثبات أنها قنوات لا صلة لها بالإخوان لكن كل هذه المحاولات بائت بالفشل لأن المصريين أصبح لديهم يقين بأن هذه القنوات إخوانية وقال أحدهم: دى مابيسمعاهش غير المغيبين ودول شوية ناس قابضة وميهمهمش حاجة فى البلد وعايزنها تخرب.

وعلي الجانب الآخر قام بعض المواطنين "بتمزيق" هذه المنشورات وإلقاؤها علي الأرض تعبيراً منهم عن رفض الفعل الذي يقومون به وقاموا بطرد محررين اليوم السابع من منطقتهم حيث قال أحدهم: يلا يا عم من هنا وماتقفش هنا تانى، فيما ألقى البعض الأخر الأوراق أرضاً فيما رفض أخرين استلامها من الأساس وقال أحد المواطنين: لأ مابتبعش الناس دى أصلاً.

ويستمر الشعب المصرى فى إبهار العالم بمواقفهم الوطنية النابعة عن حب شديد للوطن بعيداً عن أى انتمائات أو أحزاب.