فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترصد 11 شائعة خلال 8 أيام

كتبت هند مختار

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 11 شائعة انتشرت خلال الفترة من 1-8 نوفمبر الجارى.

وتضمنت هذه الشائعات إلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة، وإهدار كميات كبيرة من المياه لرى المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وإلغاء صرف سلعتى الأرز والزيت من البطاقات التموينية، وزيادة النسبة المسموح بها من فِطر "الإرجوت" الضار فى الأقماح المستوردة.

كما اشتملت الشائعات على تفشى حمى "التيفود" بين طلاب المدارس، وارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائى نتيجة نقص مصل "التسمم الممبارى" بالمستشفيات الحكومية، وتداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة خلال 5 أيام، وحظر استيراد الأدوية من الخارج، وتشوه الآثار المصرية بمعرض "المدن الغارقة" بولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر نشوب حريق بمحيطه، وقطع أشجار المتحف الزراعى التاريخية لإقامة معرض للزهور، وإلزام المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".