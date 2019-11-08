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فيديو.. زعيم المعارضة التركية: أردوغان أرسل عشرات الآلاف من مسلحي داعش لسوريا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:26 ص
فيديو.. زعيم المعارضة التركية: أردوغان أرسل عشرات الآلاف من مسلحي داعش لسوريا كمال كليجدار اوغلو
كتب أحمد عرفة

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بثت منصات تركية معارضة، فيديو لكمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، وهو يكشف كيف أرسل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عناصر داعش إلى سوريا.

وقال زعيم المعارضة التركية، خلال الفيديو :"لقد ارتكبوا أخطاء استراتيجية بسوريا، أريد أن أشاركها مع أصدقائي من حزب العدالة والتنمية، لو قبلتم أنتم تلك الأخطاء الاستراتيجية، فلن تكون هناك فرصة أمامكم للرفض، فهي صحيحة 100%، لذلك نحن مضطرون أن نجلس ونفكر معًا، بشأن المسألة السورية الدولية، لم يتم التعرف عليها بالقدر الكافي، ولم تُقيّم، ولم تُقرأ بالشكل الجيد في إجراءات السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية تم تهميش وزارة الخارجية، وأيضًا امتلأت الوزارة بالكوادر غير المؤهلة للعمل، وذلك أحد أسباب انجراف تركيا إلى سياسة المغامرة بالشرق الأوسط".

https://www.youtube.com/watch?v=Q6MfuaUDtdI

وتابع زعيم المعارضة التركية، "أول خطأ استراتيجي هو تهميش وزارة الخارجية، وعدم معرفة الحقيقة السورية بالقدر الكافي، والخطأ الثاني هو التضحية من أجل القوى الإمبريالية، وأعرب عن أسفي على قول تركيا إنها ستحضر الديمقراطية إلى سوريا، فهي بذلك تخدم القوى الإمبريالية في الشرق الأوسط".

وقال كمال كليجدار أوغلو، أقولها صراحة، إن تركيا تورطت في تنفيذ مخطط القوى الخارجية في تقسيم سوريا، فعلى سبيل المثال، بناءً على طلب من القوى الإمبريالية ، كان السلاح يدخل إلى سوريا عبر تركيا، وتلك السياسة الخاطئة جعلت من تركيا محاربًا بالوكالة في سوريا.

واستطرد،" الخطأ الثالث هو إرسال الإرهابيين إلى سوريا عبر تركيا من جميع أنحاء العالم ومن تركيا، وعشرات الآلاف من مسلحي داعش وعائلتهم قد مروا إلى سوريا عبر تركيا، وهذه الحقائق المرة مهدت الطريق لاستخدام الصحافة الأجنبية تعبيرًا عن أن تركيا هي طريق الجهاد السريع".

 

 


اردوغان

سوريا

داعش

تركيا

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