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فيديو.."الحكومة": إهدار نقطة مياه كل ثانية تساوى 7500 لتر فى السنة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:02 ص
فيديو.."الحكومة": إهدار نقطة مياه كل ثانية تساوى 7500 لتر فى السنة المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، موضحا أن إهدار نقطة مياه كل ثانية تساوى 7500 لتر مياه فى السنة واختتم الفيديو بشعار" كل نقطة بتفرق".
 
وكانت وزارة الرى قد نظمت ندوة أكدت خلالها على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد والحفاظ فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.  
 
 

ترشيد المياه

مجلس الوزراء

اخبار مصر

الحكومة

نقطة مياه

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