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عامل يطعن زميله لرفضه اصطحابه لتجميع العنب ببنى سويف

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:19 م
عامل يطعن زميله لرفضه اصطحابه لتجميع العنب ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تمكنت مباحث الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الجمعة، من ضبط عامل يعمل بمجال الزراعة بعد طعنه لزميله بسلاح أبيض "مطواة" بعد رفض الأخير اصطحابه للعمل معه في تجميع العنب من المزارع بمركز الفشن.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف  إخطارا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفي الفشن المركزي باستقبالها شخص ويدعي "فتحي . م.ن"  18 عاما عامل ومقيم بقرية المنشية الغربية التابعة لدائرة المركز مصاباً بجرح قطعي غائر نافذ بالبطن.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الفشن بقيادة الرائد أحمد حسين وبسؤال والد المصاب حدوث مشادة كلامية بين نجله المصاب وعامل يدعى" أحمد . م.ر" 20 عاماً ومقيم بقرية بني صالح التابعة لدائرة المركز بسبب رفض المصاب اصطحاب المتهم معه في تجميع محصول العنب من المزارع تطورت لمشاجرة قام أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته.

وعلى الفور قام النقباء مسعد ذكي وحسين إبراهيم وشريف فارس معاونوا رئيس المباحث بضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وهو عبارة عن سلاح أبيض مطواة وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


بنى سويف

أمن بنى سويف

مركز الفش

العنب

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