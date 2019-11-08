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طلاب طب الزقازيق يوفرون أجهزة غسيل كلوى للمرضى غير القادرين (صور)

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:00 ص
طلاب طب الزقازيق يوفرون أجهزة غسيل كلوى للمرضى غير القادرين (صور) طلاب طب الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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بادر طلاب كلية طب الزقازيق بجمع مبلغ 300 جنيه من كل طالب بالدفعة بالإضافة إلى طلاب كلية صيدلة وبعض المتطوعين لشراء جهازين للغسيل الكلوي، بعد معاناة المرضى غير القادرين على الأجهزة القديمة.

وقالت الطالبة فيروز البنا، لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة الطلاب، حمستنا كثيرًا، خاصة أننا كطلاب نلمس معاناة المرضى ونقف عاجزين أمام قلة الإمكانيات، فقررنا أن نأخذ دورا إيجابيًا، خاصة أن العمل هدفه خيري.

وأضافت "فيروز" أن وحدة الباطنة تحتاج أربعة أسرة مجهزة تكلفة الواحد 60 ألف جنيه، فبدأت والمجموعة المتطوعة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع أقرانهم بالدفعة وتوصيل الفكرة لهم والتي تلاقي تجاوبًا كبيرًا منهم، بعضهم يدعو أسرته أو أصدقاءه من كليات أخرى للمشاركة، فضلا عن دعم الأساتذة لنا والتبرع، كذلك إدارة الكلية التي تسهل لنا علمنا.

 

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