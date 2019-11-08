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وعلاج إصابات النخاع الشوكى..

طلاب الجامعة الأمريكية يقدمون 14 مشروعا بحثيا أبرزها التحكم فى الخلايا السرطانية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:59 م
طلاب الجامعة الأمريكية يقدمون 14 مشروعا بحثيا أبرزها التحكم فى الخلايا السرطانية الفائزة بجائزة تصويت الجمهور
سارة علام

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نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مسابقة “ 3 minutes Thesis”   وهي مسابقة بحثية بين طلاب الماجستير بكلية الهندسة والعلوم إذ يقدم كل متسابق فكرة بحثية ويعرضها للجمهور العام في مدة لا تزيد عن ثلاثة دقائق على أن تقيم لجان التحكيم المحتوى العلمي المقدم من ناحية ومستوى مهارات العرض والتقديم للجمهور غير المتخصص من ناحية أخرى، وتمنح الجوائز لثلاثة فائزين الأول يحصد جائزة تصويت الجمهور من الحاضرين أما المركزين الأخرين فلمن تختارهما لجنة التحكيم وتقدم لهم شهادات تقدير وجوائز مالية، حيث تسابق 14 طالب وطالبة قدموا مشروعات بحثية في مجالات علمية وحياتية وصناعية مختلفة بينما استحوذت علاجات السرطان على عدد غير قليل من مشاريع الطلاب بالإضافة إلى مشروعات الاستفادة من الطاقة المهدرة في مجالات المياه والطاقة المتجددة.

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بحث بعنوان "المشي مجددا"

 

فكرة المسابقة مأخوذة عن جامعة queens land  الأسترالية، وبدأت تطبق في عدد من الجامعات حول العالم، بينما تحتفي الجامعة الأمريكية في هذه النسخة بطلاب الماجستير بعد أن كانت المسابقة حكرا على باحثي الدكتوراة خلال السنوات الماضية.

حصدت الطالبة شيماء عادل هيكل الطالبة بقسم البيوتكنولوجي المركز الأول بتصويت الجمهور عن مشروع بحثي بعنوان "تجويع الوحش" إذ قدمت فكرة بحثية لتطوير أدوية علاج السرطا ن يعالج البحث خلالها مشكلتين أساسيتين الأولى هي الأعراض الجانبية الخطيرة التي تسببها علاجات السرطان المتداولة حاليا أما الثانية هي مقاومة الخلايا السرطانية لتلك الأدوية.

يهدف البحث للتحكم في الأوعية الدموية التي تمد الخلايا السرطانية بالغذاء والاكسجين عن طريق استخدام مركبين جديدين مما قد الباحثين من استخدام الأدوية منفردة أو بالإضافة للأدوية الحالية لتقليل مقاومة الخلايا وتقليل الجرعات المستخدمة لتجنب الآثار الجانبية.

أما منار النجار التي حصدت جائزة لجنة التحكيم الأولى فهي طالبة ماجستير أيضًا بقسم البيوتكنولوجي وقدمت فكرة بحثية بعنوان "المشي مجددًا" تقوم على تطوير مادة مصنوعة من الفايبر والبروتين لتساعد على علاج إصابات الحبل الشوكي، إذ تحدث أغلب اصابات الحبل الشوكي لشباب تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة وبمعدل إصابة واحدة كل دقيقة حول العالم، وتتسبب في شلل تام للمصاب.

يقوم البحث على تطوير بعض المواد باستخدام تقنية النانو فايبر وإضافة البروتينات المسئولة عن نمو الخلايا العصبية، على أن يعمل الباحثون على زراعة هذه المادة التي تعمل على إعادة نمو خلايا الحبل الشوكي وهو الأمر الذى يمكن المصابين من التعافي والمشي مجددًا.

أما جائزة لجنة التحكيم الثانية فكانت من نصيب طاهر النجار الطالب بقسم النانو تكنولوجي إذ قدم بحثًا بعنوان "تحويل الطاقة المستدامة وتخزينها" إذ قدم فكرة بحثية تقوم على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس وذلك من خلال تخزين تلك الطاقة لفترة طويلة عبر نوع معين من البطاريات إذ تتسم الطاقة غير المتجددة بعدم الثبات وفقا لتغير الفصول والعوامل الجوية بينما تعمل البطاريات الجديدة بتقنية النانو تكنولوجي على تخزين الطاقة غير المتجددة فتوفر الطاقة بأسعار أرخص من البدائل المتاحة حاليا.

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الطلاب أثناء المسابقة

 

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور أدهم رمضان عميد الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية والدكتورة آمال عيسوي مدير برامج الدكتوراة بالجامعة والدكتور حسن الفوال عميد كلية الهندسة والعلوم ودكتورة أسماء الملا مدير برنامج البيوتكنولوجي واليكس ويكو مدير برنامج اللغة الإنجليزية.


  

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صورة جماعية للمشاركين

 

 


الجامعة الأمريكية

مسابقة بحثية

طلاب علوم الجامعة الأمريكية

علاج السرطان بالبيوتكنولوجي

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