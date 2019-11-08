ضبط 17 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

تلقى اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 17 حالة ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات.

وضمت قائمة المتهمين "محمد.س.ح"28 عام حاصل على دبلوم نظم ومعلومات مقيم دائرة مركز الاسماعيلية و"عبده.ع.س"35 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية و"وائل.ز.ك"41 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد و"اسلام.م.ج"26 عام بدون عمل مقيم حى السلام و"محمود.خ.أ"36 عام سائق مقيم حلوان و"عمرو.م.ع"43 عام سائق مقيم التبين حلوان و"محمود.م.ش"34 عام سائق ومقيم المطرية القاهرة و"حسن.د.أ"35 عام بدون عمل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية و"ابانوب.ح.ي"24 عام طالب مقيم المرج القاهرة و"نويجع.س.س"32 عام بدون عمل مقيم رفح شمال سيناء و"محمد .ش.م"38 عام سائق مقيم قها قليوبية و"محمد.م.ن"33 عام سائق مقيم الجناين السويس و"رائد.م.ال"26 عام سائق مقيم دائرة مركز الاسماعيلية و"محمد.ع.ال"27 عام سائق مقيم دائرة مركز ابوصوير و"رضا.ح.ح"34 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية و"كريم.ا.ع"28 عام دبلوم زراعة مقيم طامية الفيوم و"احمد.ال.م"38 عام سائق مقيم دائرة مركز القنطرة غرب ، تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.