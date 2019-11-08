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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:40 م
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ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى أثناء بيعها أمام محافظة الوادى الجديد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:26 م
ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى أثناء بيعها أمام محافظة الوادى الجديد جانب من الحملة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تمكنت حملة من مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد اليوم الجمعة من ضبط كميات من اللحوم التى جرى عرضها للبيع أمام بوابة مبنى ديوان عام المحافظة والفحص تبين أنها مذبوحة خارج المجزر المعتمد وتم التحفظ عليها فورا وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد إن المديرية تكثف من حملاتها للتفتيش على مصادر اللحوم والأسماك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

وفى سياق متصل قامت الإدارة البيطرية بمركز بلاط بحملة مكافحة لإعدام الحيوانات الضالة بمدينة بلاط والقرى التابعة لها بعد تعدد الشكاوى من الأهالي

وأوضح الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة أن المديرية تقوم بحملات للمكافحة يوميا بكافة مراكز المحافظة لحماية المواطنين فضلا عن المتابعة والتحرك الفورى لأى شكاوى ترد بهذا الشأن.

 

 

لحوم مذبوحة خارج المجزر (1)
لحوم مذبوحة خارج المجزر (1)

 

لحوم مذبوحة خارج المجزر (2)
لحوم مذبوحة خارج المجزر (2)

 

لحوم مذبوحة خارج المجزر (3)
لحوم مذبوحة خارج المجزر (3)

 

لحوم مذبوحة خارج المجزر (4)
لحوم مذبوحة خارج المجزر (4)

 


الوادى الجديد

بيطرى الوادى الجديد

الكلاب الضاله بالوادى الجديد

ديوان عام محافظة الوادى الجديد

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