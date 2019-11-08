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ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بعد تبادل إطلاق النار بالسحر والجمال

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:56 م
ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بعد تبادل إطلاق النار بالسحر والجمال المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية،  بمديرتى أمن "الشرقية والإسماعيلية"، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة  لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

ونجحت الحملات فى ضبط أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين هما قضية "مخدرات وسلاح نارى"، التى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بذات المنطقة، والتى تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وضبط خلالها (بندقية آلية- طبنجة- 241 طلقة مختلفة الأعيرة- 5 خزينة- 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة دراجة نارية "بدون لوحات")، وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور، و قضية "مخدرات" : التى ترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، والتى تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، وضبط خلالها (بندقية آلية- طبنجة- 160 طلقة لذات العيار- 9 خزينة - 250 جرام لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات")، وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة  البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وحال وصول القوات بادر العنصر المذكور بإطلاق الأعيرة النارية، على الفور بادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما دفع العنصر المذكور للهرب مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات"، وبتمشيط منطقة التعامل عُثر على هاتف محمول خاص به.

وبملاحقة العنص وتتبع خط سير هروبه، تم التوصل إلى قيامه بالتوجه لمستشفى الإسماعيلية الجامعى بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، منتحلاً اسم أحد الأشخاص "مُصاباً بجرح تهتكى أسفل البطن- إثر تعرضه لطلقات نارية"، مُدعياً حدوث إصابته أثناء حادث سير بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية حال استقلاله دراجته النارية، تم التحفظ عليه تحت الحراسة اللازمة.

 

 

 


السحر والجمال

تجارة المخدراتن محكافحة المخدرات

حملات امنية

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