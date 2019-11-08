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ضبط أدمن صفحة وزارة الداخلية المصرية المزيفة على فيس بوك

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:58 م
ضبط أدمن صفحة وزارة الداخلية المصرية المزيفة على فيس بوك فيس بوك - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الأجهزة الأمنية قيام مستخدمة لإحدى حسابات موقع التواصل الإجتماعى "

فيس بوك

" بإنتحال إسم وشخصية ضابطة شرطة، والتواصل مع الفتيات وإيهامهن بقدرتها على إلحاقهن بالكليات العسكرية وإبتزازهن مادياً عقب ذلك.
 
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات إلى تحديد هوية مستخدمة الحساب  (ربة منزل – مقيمة بالجيزة) ، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقها (طالب - مقيم بذات العنوان - سبق ضبطه فى قضية "نصب وإنتحال صفة ضابط شرطة").
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – الأمن الوطنى) ، ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما ، والهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات ، كما تبين قيامه بإنشاء وإدارة صفحة مزيفة بإسم (الصفحة الرسمية وزارة الداخليه المصرية) ، و تواصله مع الحسابات الآخرى الخاصة بالفتيات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإيهامهن أنه مكتب خاص لمساعدتهن فى الإلتحاق بالكليات العسكرية ، وبمواجهتهما إعترفت الأولى بملكيتها لخط الهاتف المحمول المستخدم للحساب ، وأضافت أن شقيقها المستخدم الفعلى له وأقر الثانى بإرتكابه الواقعة وإنتحال صفة ضابطة شرطة بغرض النصب على الفتيات وإبتزازهن للإستفادة منهن مادياً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

الفيس بوك

الداخلية

مزيف

انتحال صفة

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