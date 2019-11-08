صور.. 15 كلية تخوض جولة الإعادة فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن إجراء الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية فى 96 لجنة انتخابية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، فى 15 كلية وهي "الآداب، التجارة وإدارة الأعمال، الخدمة الاجتماعية، التمريض، الطب، هندسة حلوان، التعليم الصناعى، تربية رياضية بنين، تربية رياضية بنات، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، التربية الفنية، الفنون الجميلة، هندسة المطرية، الفنون التطبيقية".

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم، إن فرز الأصوات في بعض الفرق لكليات التربية الرياضية للبنات والعلوم والتمريض أسفر عن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة لاكتمال النصاب، وسوف تجرى الإعادة يوم الاثنين المقبل من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً، و تبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 يعقبها انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى اليوم التالى الموافق 13 نوفمبر 2019، وتختتم العملية الانتخابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، والأستاذ الدكتور جمال شكرى مستشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، و الدكتور السيد العربى، المستشار القانوني للدكتور رئيس الجامعة عضوا وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة عضوا.