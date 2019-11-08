صور.. محافظ قنا يهنئ أقباط دير حاجر المحروسة بعيد الشهيد "مار جرجس"

قنا - وائل محمد

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا التهنئة لأقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس وذلك بدير حاجر المحروسة بمركز قنا.

بحضور اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا واللواء محمد كمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا والعميد محمود صقر وكيل جهاز الأمن الوطنى بقنا والعميد إيهاب غرابه المستشار العسكرى بقنا والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب محافظ قنا فى بيان عن خالص تهنئته لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها ولرجال الدين المسيحى، مشيرا إلى أننا شعب واحد وأمه واحده نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية مؤكدا على روح المحبة والود التى تربط المصريين فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية بما يبعث على الألفة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن.

ومن جانبه قدم الأنبا شاروبيم شكره وتقديره لمحافظ قنا ومدير الامن وكافة القيادات الامنية والتنفيذية على تقديمهم التهنئة، مؤكدا على سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى بين أبنائه والذى سيظل متماسكًا إلى الأبد، مشيرا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب.

محافظ قنا يهنىء الأقباط