صور.. محافظ الفيوم يفتتح المهرجان السنوى التاسع للخزف والفخار

الفيوم رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، افتتاح فعاليات مهرجان تونس التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية.

وتفقد المحافظ، المعروضات من الخزف والفخار والمنتجات اليدوية المختلفة التي تم عرضها في باكيات في شوارع القرية وتحدث المحافظ مع أصحاب المنتجات وأكد أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بمهرجان تونس السنوي والحرف اليدوية .

ومن المقرر أن يعقد بعد قليل مؤتمر صحفي يتحدث فيه المحافظ ومنسق المهرجان.

وتنظم قرية تونس مهرجان سنوى لفن الخزف والفخار هو "مهرجان قرية تونس الدولى للخزف والفخار والحرف اليدوية" بشكل سنوى ويهدف إلى الترويج لفن الخزف والفخار بالإضافة إلى أنه يكون فرصة جيدة للتعرف على الأماكن السياحية بالمحافظة ويحضره عدد كبير من الفنانين من داخل مصر وخارجها.

وقال محمود الشريف رئيس مجلس إدارة جمعية خزافين تونس ومنظم المهرجان أن الهدف من إقامة مهرجان سنوى عالمى لفن الخزف بقرية تونس أن يكون مركز إشعاع ثقافى فنى بالمحافظة ويشمل فاعليات فنية وثقافية متنوعة من كل محافظات مصر بحيث تتحول القرية بالكامل الى ساحة احتفالية تضم كافة انواع الفنون و الإبداعات كيسمبوزيوم كبير للفخار والخزف يضم قرية تونس وقرية النزلة التى تتميز باقدم طريقة لصنع الفخار بالعالم، وقرية كوم أوشيم التى تتميز بصنع اكبر فخارة على مستوى العالم .

وأشار "الشريف"، إلى تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة كالسينما الريفية التى تعرض افلام تم تصويرها بالريف المصرى وخاصة محافظة الفيوم وحفلات للفنون الشعبية المتنوعة كفن الغناء الشعبى والرقص الشعبى وفن الأراجوز الى جانب الندوات الشعرية والممشي البيئى وهو طريق يمر بين الحقول والمزارع يستمتع فيه المترددون على المهرجان بجمال الطبيعة سيرا على الأقدام مع عرض حى للحرف اليدوية التى تتميز بها قرى الفيوم على جانبى الطريق.

ولفت الشريف، إلى أنه خلال المهرجان تتحول شوارع القرية كلها ومنازلها إلى معرض مفتوح لفاعليات فنية تشكيلية متنوعة يشارك بها المترددين على المهرجان كالرسم على جدران المنازل والاشتراك فى ورش عمل فنية لفنون الخزف والحلى والخوص والرسم وغيرها وخلال هذا الجو الاحتفالى الفريد يستمتع المترددون على المهرجان بالأعمال الفنية لفنانى الخزف بقرية تونس حيث تفتح البيوت وورش الخزف المنتشرة بالقرية أبوابها للجمهور للتعرف على إبداعات فنانى الخزف بالقرية.

يذكر أن قرية تونس تنظم المهرجان السنوى الدولى لفن الخزف والفخار والحرف اليدوية، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، ويتم تنظيم الافتتاح الرسمى اليوم الجمعة، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حيث يتم تنظيم المهرجان للعام التاسع على التوالى، وهو تجمع فنى إنتاجى فريد لفنانى الخزف بمحافظة الفيوم.