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صور.. شباب زفتى يشنون حملة لتجميل وطلاء المدارس بالجهود الذاتية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:18 م
صور.. شباب زفتى يشنون حملة لتجميل وطلاء المدارس بالجهود الذاتية شباب زفتى يشنون حملة لتجميل وطلاء المدارس بالجهود الذاتية
الغربية محمد طارق

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شن فريق "زفتى بعيون شبابها" والمكون من مجموعة من شباب مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لتجميل وطلاء وتنظيف مدرسة شبرا ملس الابتدائية النموذجية، وسط مشاركة مجتمعية من إدارة المدرسة وترحيب من جميع أهالى القرية، وذلك بالجهود الذاتية للفريق .

 

وقام الشباب بأداء صلاة الجمعة ثم التوجه مباشرة إلى قرية شبرا ملس، وذلك ضمن أعمال تطوير المركز والمدينة وتجميلها كل يوم جمعة من كل أسبوع، حيث قام الشباب بطلاء أسوار المدرسة وتجميل جدرانها، وكذا تنظيف محيط المدرسة بالكامل .

 

الجدير بالذكر أن مجموعة من شباب زفتى أطلقوا حملات توعية لتجميل وتنظيف المركز والمدينة تحت مسمى "زفتى بعيون شبابها" وقاموا بتحديد يوم الجمعة من كل أسبوع للمشاركة المجتمعية، وذلك بمشاركة أطباء وشباب وطلاب من أبناء المدينة.

 

أحد المشاركون في الحملة
أحد المشاركون في الحملة

 

أعمال الحملة
أعمال الحملة

 

الشباب المشاركون
الشباب المشاركون

 

جانب من أعمال الحملة
جانب من أعمال الحملة

 

شباب زفتي تشن حملات لتجميل المدارس
شباب زفتي تشن حملات لتجميل المدارس

زفتى

زفتى بعيون شبابها

حملات تطوعية

مشاركة مجتمعية

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