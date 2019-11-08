صور.. الاستعداد لإطلاق مبادرات شبابية لخدمة المجتمع بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور خالد زايد ، منسق مشروع مبادرات الشباب بإحدى الجمعيات الاستعداد لدعم إطلاق شباب شمال سيناء مبادرات مجتمعية أساسها خدمة وتنمية المجتمع .

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة المنسقة للمبادرات بالعريش برئاسة سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء والشيخ عرفات خضر رئيس الجمعية وعلى غيط مدير إدارة الجمعيات بشمال سيناء .

واوضح الدكتور خالد زايد منسق المبادرات انه خلال العامين 2018 و 2019 تم تنفيذ 12 ملتقى شبابى وكان عدد المستفيدين من هذه الملتقيات 360 شابا و شابة من مراكز شمال سيناء المختلفة.

و قام الشباب بعد تلقيهم التدريبات و الإرشادات اللازمة بصياغة ما يزيد عن 40 مبادرة قابلة للتنفيذ على نطاقات جغرافية متعددة داخل المحافظة و اسهمت الملتقيات أيضا فى اكساب الشباب بعض المهارات الحياتية كالعمل الجماعى ومهارات التواصل و العرض.

واكدت مدير تضامن شمال سيناء على الدعم الإدارى الكامل للجمعيات الأهلية المجتهدة فى التنمية المحلية حيث يبلغ عدد الجمعيات المسجلة 410 جمعية أهلية.

وأشار الشيخ عرفات خضر خلال الاجتماع الثانى للجنة التنسيقية إلى الدور الهام الذى تلعبه الجمعيات فى صقل مهارات الشباب و تقديم أشكال المساندة للأهالى.

وأوصت المجتمعون اختيار 6 مبادرات أو أكثر من ضمن مبادرات الشباب لتقديم الدعم المالى لها وأن تشمل المبادرات مناطق جغرافية متنوعة و الاستعداد لوضع قاعدة بيانات مركز سيناء للتطوع.



الاستعداد لإطلاق مبادرات شبابية



الاستعداد لإطلاق مبادرات شبابية



الاستعداد لإطلاق مبادرات شبابية