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صندوق النقد: ديون العالم تضرب رقما قياسيا بعد تجاوزها 188 تريليون دولار

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:32 ص
صندوق النقد: ديون العالم تضرب رقما قياسيا بعد تجاوزها 188 تريليون دولار صندوق النقد الدولى
وكالات

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قالت رئيسة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، إن حجم الدين العالمى، بلغ رقما قياسيا، وصل إلى 188 تريليون دولار، ليصبح بذلك، الرقم الأعلى على الإطلاق.

وأضافت في المؤتمر السنوي العشرين للبحوث في واشنطن: "بلغ حجم الدين العالمي العام والخاص على السواء، رقما قياسيا وصل إلى 188 تريليون دولار".

إوأضافت أن الديون بلغت حوالي 230 ٪ من الإنتاج العالمي.

وقبل عام، كان هذا الرقم يساوي 182 تريليون دولار. وفي هذا الصدد، دعت كريستين لاغارد، رئيسة الصندوق السابقة، حكومات العالم إلى بذل قصارى جهدها لخفض هذا المؤشر.

 

صندوق النقد الدولى

ديون العالم

كريستالينا جورجيفا

المؤتمر السنوي العشرين للبحوث

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