سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صديق البيئة وعدو للتدخين.. من هو مايكل بلومبرج المرشح المحتمل لرئاسة أمريكا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:45 م
صديق البيئة وعدو للتدخين.. من هو مايكل بلومبرج المرشح المحتمل لرئاسة أمريكا مايكل بلومبرج
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في مفاجأة من العيار الثقيل، تراجع الملياردير الديمقراطي، عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج عن قراره بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات الأمريكية 2020، وسط توقعات بتغيير بوصلة التوقعات لتلك الانتخابات، التي كانت تدور حول منافسة انتخابية سهلة وولاية رئاسية ثانية مضمونة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"بلومبرج" شغل منصب رئيس بلدية نيويورك لمدة 12 عامًا ، وكان أحد قراراته المعروفة حظر التدخين في الحانات بالمدينة عام 2003، حيث قد خصص سابقا  160 مليون دولار لمكافحة السجائر الإلكترونية، بعد إصابة 450 شخصا بأمراض الرئة فى 33 ولاية بسببها.

وقال بلومبيرج إن التدخين آفة المراهقين الجديدة فى كل مكان، كما يتمنى حظر السجائر الإلكترونية أو على الأقل وقف تسويق منتجات السجائر الإلكترونية للقاصرين.

واستطاع أن يحصل على احترام سكان نيويورك، حيث كان صاحب عقلية اقتصادية تجارية ناجحة وهو رابع رئيس لبلدية نيويورك يخدم لمدة 3 فترات.

تبرع المرشح المحتمل في العام الماضي بـ 4.5 مليون دولار أمريكي لأمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، بعد أن أعلن ترامب في 2017 عن خططه للانسحاب من اتفاقية تغير المناخ الدولية.

كما تبرع مرة أخرى لأمانة الأمم المتحدة بمبلغ 5.5 مليون دولار أمريكي لاتفاقية تغير المناخ الدولية للعام الثاني ليسد الالتزام الذي أهملته ادارة ترامب.

قال عمدة مدينة نيويورك السابق بلومبرج - في بيان نقلته صحيفة "ذي هيل" الأمريكية ـ "إن الولايات المتحدة تعهدت بالوفاء بالأهداف الواردة في اتفاق باريس للمناخ، فإذا كانت الحكومة الفيدرالية لن تفي بنصيبها من الاتفاق فإن الشعب الأمريكي يجب عليه ذلك".

وأضاف: "بينما يعمل العُمد وحكامُ الولايات وقادة الأعمال والمواطنون في جميع أنحاء البلاد لضمان وفائنا بالأهداف المناخية، فإن مؤسستنا ستغطي مجددا الفارق في التمويل الفيدرالي المقدم للأمم المتحدة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ.

وقال بيان أصدره هاورد ولفسون، المستشار السياسى للملياردير الديمقراطى مايكل بلومبرج، إن الأخير "قلقا بشأن قوة وصمود مرشحي الرئاسة الديموقراطيين في الانتخابات القادمة أمام ترامب"، موضحاً أن بلومبرج لم يتخذ قراره النهائي بشأن الترشح من عدمه، إلا أنه من المتوقع أن يتقدم للاقتراع في الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطى المقررة في 3 مارس القادم بولاية ألاباما".

وعلى الرغم من علاقاته السياسية القوية وسجله الحافل، إلا أنه من غير الواضح إذا كان ترشيح بلومبرج سيكون موضع ترحيب من قبل مؤسسة الحزب الديمقراطي أم لا، إلا أن الوضع الحالى للحزب يجعله فى أضعف مراحله منذ الهزيمة المدوية التى تلقتها هيلارى كلينتون فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس دونالد ترامب.

 


مايكل بلومبرج

انتخابات امريكا

انتخابات الرئاسة الامريكية

الانتخابات الامريكية 2020

جو بايدن

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة العالمية اليوم.. موقع أمريكى يصف مصر بـ"الرهان الرابح" للاستثمار.. بلومبرج يقترب من دخول سباق الرئاسة الأمريكى وتوقعات بمنافسة شرسة مع ترامب حال ترشحه .. و"البابا" يوجه رسائل شكر لحماة الأوزون

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:40 م

بلومبرج: السندات المصرية "رهان رابح" للمستثمرين الأجانب بسبب الاستقرار

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:11 م

CNN: الديمقراطى مايكل بلومبرج يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية خلال أيام

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:02 ص

الشركة العربية للطيران تكذب ما نشر بـ"بلومبرج" عن عملياتها المستقبلية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ546 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة