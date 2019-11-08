صحة شمال سيناء: إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء عدد 272 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية، بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

وقال إبراهيم عبد الله، مدير عام الخدمة الاجتماعية الطبية، إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.

وأشار إلى إعفاء عدد 236 مريضا بشكل جزئي و36 مريضًا كليًا، منهم 184 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و88 حالة على الأقسام الداخلية، مضيفا أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنسانى، ومكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة، متمنيا صحة أفضل للجميع.