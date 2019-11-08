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صحة البحر الأحمر: تحويل 4 حالات من مصابى أتوبيس سفاجا للغردقة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:12 م
صحة البحر الأحمر: تحويل 4 حالات من مصابى أتوبيس سفاجا للغردقة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إنه تم تحويل 4 حالات من مصابى انقلاب أتوبيس طريق قنا - سفاجا، إلى مستشفى الغردقة العام، لاستكمال باقى الفحوصات والاشاعات اللازمة 

ورافق الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، هدى مغربى، رئيس مدينة سفاجا، للاطمئنان على مصابى حادث أتوبيس سفاجا الذين بلغ عددهم 37 مصابا، والذى أمر بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر خروج المصابين اليوم من المستشفى، وأن إصابتهم جميعا ما بين كدمات وسحجات متفرقة ولا توجد حالات خطرة 

كان قد أصيب صباح اليوم الجمعة 37 طالب ثانوى فى انحراف أتوبيس من على الطريق ما أدى إلى انقلابه، بطريق قنا سفاجا بالقرب من كمين الكيلو 5 بسفاجا 

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وتبين أن جميع الإصابات خفيفة عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة.

كما تبين أن جميعهم طلاب بمدرسة ثانوية من قرية القناوية بمحافظة قنا، كانوا فى طريقهم لرحلة خاصة بالمدرسة فى مدينة الغردقة.

مدير الصحة يتفقد حالات المصابين (1)
مدير الصحة يتفقد حالات المصابين 

 

مدير الصحة يتفقد حالات المصابين (2)
مدير الصحة يتفقد حالات المصابين 

 

مدير الصحة يتفقد حالات المصابين (3)
مدير الصحة يتفقد حالات المصابين 

 

مدير الصحة يتفقد حالات المصابين (4)
مدير الصحة يتفقد حالات المصابين 

 

مدير الصحة يتفقد حالات المصابين (5)
مدير الصحة يتفقد حالات المصابين 

 

مدير الصحة يتفقد حالات المصابين (6)
مدير الصحة يتفقد حالات المصابين 

 


البحر الأحمر

اتوبيس سفاجا

صحة البحر الاحمر

مستشفى الغردقة العام

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