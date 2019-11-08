س وج.. كل ما تريد معرفته عن قرحة المعدة

كتبت فاطمة ياسر

قرحة المعدة مشكلة يتعرض للإصابة بها العديد من الأشخاص، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما تريد معرفته عن قرحة المعدة، وذلك وفقا لموقع "healthline و webmed".

ما هي قرحة المعدة؟



قرحة المعدة تقرحات أي جروح تحدث داخل بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وتكون مؤلمة جدا .

اسباب الإصابة بقرحة المعدة؟



تقوم المعدة الطبيعية بإفراز العصارة الهضمية للقيام بعملية الهضم بشكل جيد، والحماية ضد الميكروبات، ولكن عندما تتعرض المعدة للإصابة بالتقرحات يحدث انخفاض ملحوظ في المفرزات المخاطية الخارجة من المعدة، وهذا يزيد من فرص الاصابة بتقرحات المعدة.

ونجد أن الإصابة بالعدوى البكتيريا تزداد خلالها فرص الإصابة بتقرحات المعدة، وأيضا استخدام مضادات الالتهاب والمسكنات والمشروبات الغنية بالكافيين علي الريق، وكثرة الإصابة بالحموضة، التدخين والتوتر.

ما هي أعراض قرحة المعدة؟



يتعرض الأشخاص المصابون بقرحة المعدة لبعض الأعراض، ومنها:

-فقدان الوزن الغير مبرر.

-ألم شديد في المعدة.

-الغثيان أو الإقياء.

- حموضة المعدة.

-عسر الهضم.

-الشعور بحرقة في الصدر.

كيف يتم تشخيص قرحة المعدة؟



يتم أخذ عينة من دم والبراز، وتحليلها للتأكد من وجود عدوي بكتريا أم لا، ثم القيام بمنظار المعدة.

علاج قرحة المعدة؟



تناول بعض الأدوية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الأعراض السابق ذكرها، مع بعض مضادات الحيوية التي تساهم في التخلص من الاعراض ومضادات الحموضة، وفي بعض الأحيان يجب التدخل الجراحي لإزالة واستئصال قرحة المعدة.