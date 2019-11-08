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سفير اليمن بالمجر يبحث مع مسؤول عسكرى العلاقات الثنائية بين البلدين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:00 م
سفير اليمن بالمجر يبحث مع مسؤول عسكرى العلاقات الثنائية بين البلدين الجيش اليمنى - أرشيفية
أ.ش.أ

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استعرض القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد عبدالله ناجي اليوم الجمعة، مع وكيل وزارة الدفاع المجرية جرجيلي نيميث، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات العسكرية والأمنية وتأهيل كوادر وزارتي الداخلية والدفاع في اليمن والاستفادة من الخبرات المجرية في مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الدبلوماسي اليمني ناقش - خلال اللقاء - الترتيبات الجارية لاستقبال فريق من وزارة الدفاع اليمنية لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة.

من جانبه.. أكد المسؤول المجري حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنهم يتابعون باستمرار تطورات الأوضاع في اليمن ومنفتحون على التعاون مع اليمن في المجالات المتاحة .


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