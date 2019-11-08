سعر اليورو اليوم الجمعة 8 - 11 – 2019

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-11-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.78 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع.
فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى17.82 جنيه للشراء.
17.93 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء.
17.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر17.78 جنيه للشراء.
17.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة17.72 جنيه للشراء.
18.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.78 جنيه للشراء.
17.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.79 جنيه للشراء.
17.96 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.76 جنيه للشراء.
17.95 جنيه للبيع.
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