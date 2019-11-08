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لخدمة الموسم الشتوى..

رئيس لجنة تسويق السياحة: طلبنا عودة خط طيران "مانشستر - الأقصر"

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:00 ص
رئيس لجنة تسويق السياحة: طلبنا عودة خط طيران "مانشستر - الأقصر" الخبير السياحى محمد عثمان
كتب – أحمد مرعى

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صرح الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أنه تم تقديم طلبات جادة من لجنة تسويق السياحة بالأقصر بسرعة عودة خط طيران مانشستر الأقصر من جديد، وذلك لخدمة الموسم السياحى الشتوى بصورة أفضل خلال الأسابيع المقبلة، وذلك فى بورصة لندن التى حضرها وفد مصرى رفيع المستوى يضم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ورؤساء الغرف السياحية وممثلى الشركات السياحية بمصر.

أضاف الخبير السياحى محمد عثمان فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه خلال بورصة لندن فازت وزارة السياحة بجائزة "الريادة الدولية"، للمساهمة الفعالة فى صناعة السياحة عالمياً لعام 2019، وذلك كدعم كبير من بورصة لندن الدولية للسياحة، تقديراً للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين، مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافة بمحافظة الأقصر، أن بورصة لندن تعد ثانى أكبر بورصة عالمية للتسويق السياحى العالمى بعد بورصة برلين، ويشارك فيها 5 ألاف عارض من حوالى 180 دولة حول العالم، تشارك فى البورصة التى تقام للمرة رقم 40، حيث تميزت المشاركة المصرية هذا العام باستقبال الجناح زواره بنسخة من كرسى العرش الخاص بالملك توت عنخ آمون، ومتحف صغير يحتوى على قلادات الملك، ليمنحهم فرصة التقاط الصور التذكارية قبل الدخول إلى الجناح الذى تم تصميمه على شكل معبد فرعونى قديم مطلى باللون الأبيض على مساحة 630 متر مربع ودور علوى بمساحة 84 متر مربع، وشاركت خلال أكثر من 56 فندقا وشركة سياحية مصرية تشارك فى البورصة، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية.


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